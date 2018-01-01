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الثقافة
الخميس 19/يوليه/2018 - 05:52 م

مصر تشارك فى مهرجان جرش بالأردن

إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
أ ش أ
dostor.org/2255733

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم, وزيرة الثقافة, على مشاركة مصر ممثلة في "فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية" التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، فى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، والذي يقام في الأردن حتي 23 يوليو الجاري.
وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الخميس، أن الفرقة بقيادة الفنانة القديرة ماجدة إبراهيم ستقدم العديد من أعمالها الشهيرة منها "الأقصر بلدنا"، "غزل في الريف الشرقي"، "الحجالة"، "العتبة جزاز"، "موشح لحظة رنا"، "الإسكندراني" و"العصايا".

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