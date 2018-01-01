مصر للطيران تشارك فى معرض فارنبورو الجوي بانجلترا

شاركت مصر للطيران في فاعليات معرض فارنبورو الجوي بانجلترا، والذي تستمر فعالياته حتى 22 يوليو الجاري في مدينة هامبشير بالمملكة المتحدة، حيث جاءت مشاركة مصر للطيران من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وإيهاب غازي مساعد رئيس الشركة، وبحضور ما يقرب من 80.000 زائر من خبراء السياحة والطيران، بالإضافة إلى أكثر من 600 عارض من شركات الطيران والشركات المصنعة للطائرات وغيرها من الجهات المعنية بصناعة النقل الجوي.

وذكر بيان للشركة اليوم أن الطيار أحمد عادل أعرب عن سعادته بالتواجد والمشاركة سنويًا في معرض فارنبورو الجوي؛ للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها صناعة النقل الجوي، كما يدرس احتياجات الشركة من سوق الطيران، وما يتناسب مع شبكة خطوطنا الجوية، مؤكدا حرصه على عقد العديد من اللقاءات مع شركائنا في صناعة النقل الجوي ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها خطة تحديث الأسطول.

وأكد أن مصر للطيران ماضية في تحقيق استراتيجيتها فمع حلول الربع الأول من العام القادم 2019، سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في هذا الشأن مع استلام أول طائرات صفقة الطائرات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركة مؤخرا خلال معرض دبي للطيرانAirshow Dubai."

ويعد ﻣﻌﺮض فارنبورو الدولي للطيران أحد أﻛﺒﺮ الملتقيات الدولية وهو من أكبر المعارض المعنية بصناعة النقل الجوي، ويتبادل الدور سنويًا مع معرض باريس حيث يتم خلال المعرضين توقع أكبر وأهم صفقات شراء الطائرات في كل عام كما يشهد العديد من العروض الجوية للطائرات، وتتنافس الشركات المصنعة على عرض أحدث ابتكاراتهم وتقنياتهم من طرازات الطائرات.

