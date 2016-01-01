وزيرة الأمن الداخلي: على أمريكا الاستعداد لمزيد من التدخل الروسي



قالت كيرستشن نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تستعد

لأي محاولة من روسيا للتدخل في الانتخابات التي ستجرى في كل الولايات الخمسين هذا العام وأضافت أنه ليس هناك أي شك في أن موسكو تدخلت في سباق الرئاسة الأمريكية في 2016.

وكافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع لتهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تدخل موسكو في الانتخابات خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي يوم الاثنين.

