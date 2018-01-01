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الخميس 19/يوليه/2018 - 05:49 م

الرئيس الصيني: الإمارات نموذج مثالي للتنمية والازدهار في العالم العربي

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينج،
أ ش أ
dostor.org/2255726

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن دولة الإمارات تعتبر نموذجا مثاليا للتنمية والازدهار في العالم العربي، وتلعب دورا إيجابيا في صيانة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف بينج - في كلمة له لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أنه "منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 34 عاما.. ظلت الصين والإمارات تتعاملان مع بعضهما البعض بالاحترام والمساواة، وشهدت العلاقات الثنائية تطورا كبيرا وحقق التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات مثمرة".
وتابع: "أن الجانب الصيني يولي اهتماما بالغا لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الإماراتية ويحرص على العمل سويا مع الجانب الإماراتي على مواصلة توسيع وتعميق التعاون المتبادل المنفعة بين البلدين في كافة المجالات في إطار بناء (الحزام والطريق)، بما يرتقي بالعلاقات الصينية الإماراتية إلى مستويات أعلى".
وأعرب عن تطلعه للقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقادة دولة الإمارات؛ لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة ستحقق نجاحا تاما وتعزز الصداقة بين البلدين والشعبين بفضل الجهود المشتركة من الجانبين.
من جانبهم.. رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الصيني، معربين عن سعادتهما بزيارته متطلعين إلى أن تسهم الزيارة في التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين، مشيرين إلى الدور المهم الذي تقوم به الصين في الملفات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية وركائز التفاهم والتنسيق والتشاور مع دولة الإمارات بما يخدم الأمن والسلام والتنمية في المنطقة والعالم.

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