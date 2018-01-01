الرئيس الصيني يصل الإمارات في زيارة دولة تستمر 3 أيام



وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الخميس رئيس الصين شي جين بينج في زيارة رسمية للإمارات تستمر ثلاثة أيام.

وكان في استقبال الرئيس الصيني لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ورحبت الإمارات بالزيارة التي تعد أول زيارة خارجية لبينج بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده، مؤكدة حرصها على "تنمية وتعزيز علاقاتها مع الصين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في دعم جهود التنمية والتطوير في كافة المجالات".

ومن المقرر أن يجري بينج محادثات مع كبار المسؤولين في الإمارات، وسوف يجري زيارات لمعالم تراثية وتاريخية وثقافية في الدولة.

ويرافق الرئيس الصيني قرينته بينج ليوان، ووفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد.

