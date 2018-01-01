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اقتصاد
الخميس 19/يوليه/2018 - 05:47 م

النقد الدولي: ما حققه الاقتصاد التونسي يدفع الشركاء الدوليين لمواصلة دعمه

النقد الدولي: ما
أ ش أ
dostor.org/2255724

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور، إن ما حققه الاقتصاد التونسي من مؤشرات إيجابية خلال الجزء الأول من عام 2018 يمثل دافعا لجميع الشركاء الدوليين لمواصلة الدعم القوي للتجربة الديمقراطية الناشئة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، جهاد أزعور، حيث أكد رئيس الجمهورية أن الصعوبات والتحديات التي تواجهها تونس لن تحول دون مواصلة العمل على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وأضاف السبسي، أن العمل على تحقيق النمو يتم من خلال التركيز على توفير فرص العمل وحماية الفئات الضعيفة وتنمية الأقاليم الداخلية، ودعم قدرات الشباب وضمان الأمن والاستقرار الضروريين لجلب الاستثمارات الخارجية، في الوقت الذي أشاد أزعور بمتانة العلاقات التي تربط تونس بصندوق النقد الدولي وما عرفته من تطور ملحوظ، لاسيما في ضوء الجهود التي تبذلها تونس للنهوض بالنمو الاقتصادي.
وأعرب ازعور عن ثقة الصندوق بقدرة تونس على تجاوز التحديات الماثلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

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