تركيا تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون الدولة القومية اليهودية

أدانت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقره برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، في وقت سابق اليوم.



وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالن أنه "لا يمكن القبول إطلاقًا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني"، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأناضول.



وطالب متحدث الرئاسة التركية المجتمع الدولي، بإظهار موقفه حيال هذا الظلم الواقع على الفلسطينين أمام أنظار العالم، مجددا التأكيد على عدم اعتراف بلاده بإعلان القدس المحتلة عاصمة مزعومة لدولة الكيان وإقامة مستوطنات لتهجير الفلسطينيين بشكل منهجي، ورفض أنقرة لمساعي إقامة الاحتلال دولة فصل عنصري.



وأقر الكنيست بصورة نهائية اليوم القانون الذي ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وينص على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط.



كما ينص القانون أيضا على أن القدس الكبرى والموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، وأن العبرية لغة الدولة الرسمية، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.



