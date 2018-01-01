اعتقال 13 إرهابيا ينتمون لـ"داعش" في محافظة كركوك العراقية

أعلن قائد فرض القانون في محافظة كركوك اللواء الركن معن السعدي، اليوم الخميس، اعتقال 13 إرهابيا، مؤكدا أن الأجهزة الاستخبارية تعمل على ملاحقة الإرهابيين في المحافظة.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن السعدي قوله إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وخلال عملية مهمة نفذتها، تمكنت من اعتقال خلية مؤلفة من 13 إرهابيا دخلوا إلى كركوك، مضيفا أن الأجهزة الاستخبارية في جهاز مكافحة الإرهاب وباقي الأجهزة الأمنية التي تعمل في المحافظة تطارد جميع من يسعى إلى تعكير صفو أمن المحافظة.

وفي ذات السياق، قال مصدر أمني عراقي إن المعتقلين يعتبرون نقاطا مهمة وتابعين لتنظيم (داعش) الإرهابي، لافتا إلى أن سرعة وصول الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك إليهم يضعف الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي الذي يسعى بين فترة وأخرى إلى استغلال هجمات صغيرة للتأثير على المشهد الأمني المستقر في المحافظة منذ عمليات فرض القانون في كركوك.