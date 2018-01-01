القاهرة : الخميس 19 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

الكونجرس يطالب بالتحقيق مع "الصندوق الأسود" لاجتماع ترامب وبوتين
12:47 م

صندوق النقد: النمو السكانى السريع التحدى الأكبر أمام مصر
12:43 م

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى
12:36 م

"فيسبوك" يعلن البدء في إزالة المعلومات الخاطئة التي تؤدي للعنف

09:49 م

#حق_ديالا.. مدام عادل السيوي تتحدث: هددني بتشويه سمعتي
05:52 م

ملامح عثمان عبدالباسط.. ملك الكوميديا
04:26 م

المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "خفت أهلي يموتوني"
05:44 م

«عبد العال» لأحد النواب: انت مش قاعد على الترعة
02:09 م

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
الثقافة
الخميس 19/يوليه/2018 - 04:58 م

فرقة رضا تمثل مصر فى مهرجان جرش بالأردن

فرقة رضا تمثل مصر
فرقة رضا تمثل مصر فى مهرجان جرش بالأردن
خلف جابر
dostor.org/2255679

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على سفر فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، إلى الأردن، لتمثيل مصر فى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 يوليو الجاري.

حيث تقدم الفرقة، بقيادة الفنانة القديرة ماجدة إبراهيم، العديد من أعمالها الشهيرة منها "الأقصر بلدنا، غزل في الريف، الشرقي، الحجالة، العتبة جزاز، موشح لحظة رنا، والإسكندراني والعصايا".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية

منذ أقل من شهر

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر

منذ أقل من شهر

حدث غدًا.. قصة مسرحية بخط يد الإذاعى أحمد سعيد

منذ أقل من شهرين

الليلة.. مدحت صالح في سهرة رمضانية بدار الأوبرا

منذ أكثر من شهرين

أشرف زكى نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون

منذ أكثر من شهرين

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى

الآن

بالأسماء.. التشكيل الجديد للتفتيش الفنى بـ"قضايا الدولة"

إخلاء منطقة فى نيويورك بعد انفجار 5 أنابيب بخار

رئيس صربيا لـ"عبدالعال": السيسى صديق ونتمنى زيارته لبلجراد

صورة.. شخص يسكب سائل "تابوت الإسكندرية" على الأرض

الأكثر قراءة

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

ads
ألبومات الصور

إخلاء محيط "تابوت الإسكندرية" استعدادًا لنقله من مكانه

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

بالصور.. رئيس مركز شربين يدرس إنشاء مركز تكنولوجى

بالصور.. تكريم أوائل الثانوية العامة بشربين

نجم الساعة

ماذا طلب المواطنون من السيسى فى "اسأل الرئيس"؟

الأكثر قراءة

سر "المومياوات" الثلاث الموجودة داخل "تابوت الإسكندرية"

اكتشاف مياه حمراء اللون داخل تابوت الإسكندرية الأثرى

ربة منزل تنشر فيديوهات جنسية لها على "فيس بوك" بالبحيرة

ظهور جديد لـ "محمد صلاح" في مدينة الأحلام

كشكول

شوقي: ادخال شبكات الفايبر للأنترنت في 3000 مدرسة قبل بداية سبتمبر

شوقي لقيادات التعليم : لم تعد لدينا رفاهية الوقت مع اقتراب العام الدراسي الجديد

جامعة سوهاج تطلق منحة التدريب الصيفي بالتعاون مع ITI

140 طالبا سجلوا رغباتهم بمعامل تنسيق جامعة قناة السويس اليوم

افتتاح مؤتمر كلية البنات جامعة عين شمس "البحث العلمي في منظومة إستراتيجية 2030 آفاق وتحديات"

الأمصار

بسبب تجربته الشخصية.. بيل جيتس يخصص 30 مليون دولار لاكتشاف "الزهايمر"

من كان برفقة محمد صلاح في جزر المالديف؟

مطعم في سيبريا: برجر "ترامب" بلحم الخنزير و"ميلانيا" بالدجاج"صور"

عرب بالكنيست يمزقون قانون القومية اليهودية لإسرائيل "فيديو"

بتوسيع برنامج التأشيرة الذهبية.. اليونان تسعى لجذب المستثمرين

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

احذر.. الأجهزة الإلكترونية تمثل خطورة على سلوكيات الأطفال

الذكاء الاصطناعي يستولى على 7 ملايين وظيفة

ما هى فصيلة الدم البشري المفضلة لدى "البق"؟

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة جديدة: أحماض "أوميجا 3" لا تفيد القلب كثيرًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎