فرقة رضا تمثل مصر فى مهرجان جرش بالأردن

وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على سفر فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، إلى الأردن، لتمثيل مصر فى فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 يوليو الجاري.



حيث تقدم الفرقة، بقيادة الفنانة القديرة ماجدة إبراهيم، العديد من أعمالها الشهيرة منها "الأقصر بلدنا، غزل في الريف، الشرقي، الحجالة، العتبة جزاز، موشح لحظة رنا، والإسكندراني والعصايا".