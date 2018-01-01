"والى": صرف 72% من موازنة "تكافل وكرامة" للصعيد

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن ما تم صرفه لمحافظات الصعيد منذ إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بلغ حوالى 72% من إجمالى المبالغ المنصرفة من موازنة البرنامج.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المنيا تتصدر قائمة المحافظات المستفيدة من الدعم فى يوليو الجارى، حيث بلغت قيمة الدعم المنصرف للمستفيدين من "تكافل وكرامة" حوالى 150 مليون جنيه، وتليها محافظة سوهاج وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة للمستفيدين فى المحافظة 125 مليون جنيه، ثم محافظة أسيوط، وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للمستفيدين فى المحافظة نحو 115 مليون جنيه.



