الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون العسكري مع سويسرا

قال عضو مجلس الدولة الصيني، وزير الدفاع الوطني "وي فينج خه"، إن سويسرا شريك رئيسي لبلاده في أوروبا، وإن الصين مستعدة للعمل مع الجانب السويسري لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والتعاون العسكري في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الوطني الصيني، اليوم، مع رئيس أركان القوات المسلحة السويسرية، فيليب ريبورد، في بكين.



من جهته، أكد رئيس أركان القوات المسلحة السويسرية أن بلاده ترغب في العمل مع الجانب الصيني؛ لتعميق التعاون في التبادلات العسكرية رفيعة المستوى، وتدريب الأفراد، وحفظ السلام الدولي من بين أمور أخرى لتعزيز العلاقات العسكرية.