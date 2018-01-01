النائب العام يأمر بفتح التحقيق فى حادث الشرفا

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب المنيا الكلية إلى موقع حادث اصطدام سياره نقل "تريلا" بسيارتين نقل على طريق قرية الشرفا في المنيا، لإجراء المعاينة اللازمة والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين ومناظرة الجثث.



وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار سائق السيارة النقل "تريلا" المتسببة في الحادث.



وذكر بيان النائب العام أنه تبين من التحقيقات إصابة 23 شخصًا ووفاة 12 آخرين، وصرحت النيابة بدفن الجثامين بعد انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها.