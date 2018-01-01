سفير روسيا لدى أثينا: موسكو تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين

قال السفير الروسي لدى اليونان أندريه ماسلوف إن بلاده تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين لدى موسكو، لكن لم يعرف بعد عدد هؤلاء الدبلوماسيين وموعد طردهم.



وقال ماسلوف، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس: "لقد قلنا بالفعل إن إجراءات للرد بالمثل ستعقب ما حدث، لا أعرف متى ومن وما العدد الدقيق، لكن بالطبع، وبما يتناسب مع الممارسات الحالية، ستكون هناك إجراءات انتقامية".



وأضاف أن موعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أثينا والمقررة في سبتمبر المقبل لم يعد مناسبا الآن، وهي زيارة بناء على دعوة وجهتها أثينا إلى لافروف الشهر الماضي.



وكانت صحيفة "كاثمريني" اليونانية قد أفادت في 11 يوليو الجاري- نقلا عن مصادر دبلوماسية- بأن أثينا قررت طرد دبلوماسيين اثنين روسيين ومنع اثنين آخرين من دخولها، لاتهامهم بالتدخل في شئون البلاد الداخلية وتهديد أمنها القومي من خلال جمعهم المعلومات وتقديمهم رشاوى لمسئولين يونانيين.



وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية لاحقا طرد الدبلوماسيين الروس، فيما أكدت الخارجية الروسية من جانبها أن ما حدث لن يمر دون عواقب، وأن موسكو سترد بالمثل.

