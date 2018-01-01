مصادر: هاري وميجان يعتزمان زيارة الولايات المتحدة العام المقبل

قالت مصادر بريطانية مطلعة إن الأمير هاري دوق ساسيكس، وزوجته دوقة ساسيكس ميجان ماركل، يعتزمان زيارة الولايات المتحدة العام المقبل.



وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، نقلا عن المصادر المطلعة، أن دوق ودوقة ساسيكس، اللذين سيقومان الخريف المقبل بأول جولة كبرى لهما إلى أستراليا ونيوزيلندا وتونجا وفيجي، يخططان للذهاب في جولة عبر الأطلسي العام المقبل.



وأوضحت المصادر أنه بينما لم يتم الانتهاء من وضع أي خطط بهذا الشأن، فقد تم تسجيل موعد مبدئي للزيارة العام المقبل.



وتقول المصادر إن هاري وميجان يشعران بالحماس حيال زيارة الولايات المتحدة، فميجان الأمريكية تتطلع إلى تعريف هاري بكل شيء تحبه في أمريكا.



ووفقا للمصادر، يرغب دوق ودوقة ساسيكس في "تقوية العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة" خلال هذه الزيارة.



وتأتي هذه الأنباء في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي لبريطانيا، ولقائه الملكة إليزابيث الثانية، وهو اللقاء الذي خرق خلاله البروتوكول الملكي عدة مرات.