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الخميس 19/يوليه/2018 - 04:14 م

وزير الداخلية الأسبق يكشف عن دور المعزول مرسى فى أحداث يناير

مرسي
مرسي
شيماء حسين
dostor.org/2255649

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، لأقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

وأكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، أن محمد مرسى كان يترأس مجموعة الأمن بميدان التحرير وقت أحداث يناير، مشيرًا إلى أنه تلقى كتابًا من الممثل الدبلوماسى لمصر فى رام الله مثبتًا به وجود سيارات مصرية مهربة لغزة وبعضها يحمل لوحات سيارات الشرطة.

وأضاف الشاهد أنه تم بث مباشر لكيفية هروب عناصر حماس والإخوان وحزب الله من السجون إلى رام الله وبيروت، ونوه إلى أن اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أكد لى قيام 70 عنصرًا من حماس باقتحام الحدود واستعانوا بالإخوان للدخول للبلاد واقتحام الحدود وإسقاط النظام.

وأضاف الشاهد أن المتهمين أسامة ياسين والبلتاجى وصفوت حجازى كانوا مسئولين عن الأمن بالميدان، وكان يترأس مجموعة الأمن بالميدان المتهم محمد مرسى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

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