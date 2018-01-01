«السنيورة»: نأمل فى سرعة تشكيل الحكومة لاستعادة ثقة المواطن اللبنانى فى الدولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، أهمية سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، واستعادة ثقة المواطن اللبنانى في الدولة والقوى السياسية المختلفة، لمواجهة الأزمات التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية بلبنان تشهد انحسارًا كبيرًا فى الثقة الداخلية بين المواطن والدولة.



وأشار "السنيورة" -فى تصريحات صحفية له اليوم عقب لقائه رئيس مجلس النواب "نبيه برى" فى مقر إقامة الأخير بعين التينة– إلى أن الأوضاع التى يمر بها لبنان في الوقت الراهن، تستدعى إحداث "صدمة إيجابية" يعود من خلالها الجميع إلى احترام الدستور والقانون واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التى وضعت حدًا للحرب الأهلية)، واعتماد معايير الكفاءة والجدارة فى تولي المناصب، حتى يستعيد اللبنانيون ثقتهم في الدولة.



وأضاف أنه يجب إجراء إصلاحات حقيقية تأخر إجراؤها قرابة 25 عامًا، وهو ما يستدعى بالضرورة العودة إلى احترام معايير الكفاءة والجدارة فى تحمل المسئوليات فى الدولة اللبنانية، على صعيدى الوزارة والإدارة.



وأكد أهمية وضرورة العودة لاحترام القوانين لاستعادة دولة قانون في لبنان: "فليس باستطاعتنا تعزيز الاقتصاد وحركة الاستثمار إذا لم يشعر المستثمر بأن هناك دولة تحترم فيها القوانين.. الحل بالعودة لاحترام القانون".

