اليونان تطلق عملية بحث وإنقاذ إثر انقلاب قارب مهاجرين بنهر إفروس

أعلنت الشرطة اليونانية إطلاق عملية بحث وإنقاذ اليوم في نهر "إفروس" على الحدود مع تركيا إثر انقلاب قارب يقل مهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود.

وصرحت الشرطة -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- بأنه عُثِر على ثلاثة رجال وسيدة وطفل أحياء على الجانب اليوناني من النهر، وأن سيدة وأطفالها الثلاثة فُقِدوا جراء انقلاب القارب ليلًا، ويحمل المهاجرون الجنسية التركية.

يشار إلى أن نهر إفروس الكائن على طول الحدود بين اليونان وتركيا، عادةً ما يتم استخدامه من قِبل اللاجئين والمهاجرين القادمين من تركيا لدخول الأراضي اليونانية.

