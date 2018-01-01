شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى السودان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى السودان في أول زيارة له إلى دولة السودان عقب تنصيبه رئيسًا لولاية ثانية، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين.







