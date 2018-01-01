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الخميس 19/يوليه/2018 - 04:11 م

ترامب: لقاء ثانٍ مع بوتين قد يعالج أزمة التجسس الإلكترونى

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
dostor.org/2255643

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، بأن لقاء ثانيًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد يؤدي إلى التوصل لحل بعض المشكلات مثل أزمة التجسس الإلكتروني، وملف أوكرانيا، والسلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، إن "اللقاء الثاني مع بوتين سيسمح أيضًا بتنفيذ ما تم بحثه في مواجهة الإرهاب، وأمن إسرائيل، والأسلحة النووية".

وكان الرئيس الأمريكي قد غرد، في وقت سابق، قائلًا إن "أمورًا إيجابية كثيرة ستتحقق من تلك القمة التي انعقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي" مع نظيره الروسي.

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