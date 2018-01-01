وزير الداخلية الأسبق بـ"التخابر": الإخوان اقتحموا السجون بأحداث يناير

تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، لأقوال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".



وأكد اللواء محمود وجدى، خلال شهادته أمام الجنايات، أن عناصر من الإخوان اقتحموا السجون يومى 29 و20 يناير، التي تتواجد بها عناصر من حزب الله وجماعة الإخوان، وتمكنوا من تهريب عناصر حماس من تلك السجون، وتم رصد اتصالات بين المدعو "رمضان شلح" قيادى من تنظيم الجهاد بغزة وبعض عناصر الإخوان، في أكثر من مكالمة، ومن ضمن المكالمات مكالمة مع عصام العريان.



وأشار إلى أن القيادى "شلح" كان يعطى توجيهاته من خلال الهتافات التى كانت تردد بميدان التحرير، وفى أحد الاتصالات طلب "شلح" من أحد عناصر الإخوان الاتصال بمدير قناة الجزيرة وتحقيق اتصال تليفونى معه لإبلاغه بالموقف بميدان التحرير، وبمطالب المتجمهرين، كما تم رصد عنصر مخابراتى يدعى "بشير" تابعًا لسفارة قطر كان يترك سيارته أعلى كوبرى أكتوبر ثم يتوجه للميدان للتقابل مع بعض عناصر الإخوان، ثم يتوجه إلى شركة سفير للسياحة، حيث كان يتواجد قيادات الإخوان بها.



وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.