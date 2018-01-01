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الخميس 19/يوليه/2018 - 04:09 م

الطيران العراقى يدمر وكرًا وآليات لتنظيم "داعش" فى كركوك

الطيران العراقى يدمر
أ ش أ
dostor.org/2255640

تمكن طيران الجيش العراقي، اليوم، من تدمير وكر ونفق وآليات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي في قصف جوي استهدف مدينة (المطيبيجة) في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن طيران الجيش ضمن عمليات (ثأر الشهداء الثانية) وخلال إسناده إلى القوات الأمنية ضمن قيادة عميلات صلاح الدين دمر مضافة لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بكامل آلياتها اللوجيستية، بالإضافة إلى تدمير نفق يستخدمه الإرهابيون.

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى العراقية، أمس، عن بدء خطة (مسك العقد) في حوض المطيبيجة على الحدود بين المحافظة وصلاح الدين، والتي تأتي ضمن استراتيجية قطع الطريق على خلايا "داعش" الإرهابي.

على صعيد متصل، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القوى السياسية العراقية إلى تعليق حواراتها لحين تلبية مطالب المتظاهرين.

وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر أوردتها قناة (السومرية): "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين بل وتشكيل مجموعة عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".

وتعقد القوى السياسية الفائزة بالانتخابات العامة الأخيرة في العراق اجتماعات وحوارات مكثفة لغرض تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، التي تتمكن بدورها من تشكيل الحكومة المقبلة، وسط احتجاجات شعبية اجتاحت محافظات وسط وجنوب العراق تطالب بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد.

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