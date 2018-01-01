مسئول بريطانى: المملكة المتحدة مستعدة لـ"بريكست" دون اتفاق

قال مسئول بارز في الحكومة البريطانية اليوم لنواب البرلمان، إن المملكة المتحدة ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، مشيرًا إلى أن النتائج قد تسبب اضطرابات.



وأمرت تيريزا ماى، المسئولين بتعزيز خططهم لاحتمالات "عدم وجود صفقة" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كجزء من خطة اجتماع الوزراء فى المقر الريفى "التشيكرز".



وأكد الرئيس التنفيذى للخدمة المدنية في الحكومة جون مانزونى، أن المملكة المتحدة ستكون قادرة على التأقلم إذا خرجت من التكتل فى 29 مارس من العام المقبل دون صفقة رسمية مع بروكسل، لكنه أقر بأنه ستكون هناك عواقب واضطرابات لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "سنكون مستعدين لبريكست دون صفقة. لن يكون كل شىء مثاليًا".



من جانبه، قال القائم بأعمال وزير شئون مجلس الوزراء السير مارك سيدويل: "هذا جيد للغاية سنكون مستعدين، ولكن لا ينبغى لنا أن نفترض أن الأمر سيكون سلسًا".



وقال مانزوني إن المملكة المتحدة تفعل ما بوسعها، ولكن كان من الصعب تحديد كيفية عمل "أطراف ثالثة" مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى أو حكوماتهم المحلية أو شركات القطاع الخاص، وما إذا كانوا يجهلون العواقب.



وأضاف: "كانت هناك بعض الأمور المعقدة للغاية فى غياب التعاون" مثل تبادل البيانات، والتي تغطيها حاليا اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

