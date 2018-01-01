محافظ الغربية يطالب بسرعة حل مشاكل المواطنين

شدد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على ضرورة التنسيق بين وكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن والأحياء بالمحافظة؛ لسرعة دراسة مشاكل المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أنه سيفحص الكثير من الحالات الإنسانية الصعبة التى تحتاج إلى مساعدة مالية أو صحية، ويعطى توجيهاته إلى الجهات المسئولة بتوفير هذه المساعدات لأصحابها.



وجاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذى عقد اليوم بقاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة، وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة القوى العاملة بالغربية بتوفير عدد من فرص العمل فى القطاع الخاص لبعض خريجى الجامعات وبعض الحالات الإنسانية.



كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، بتقديم عدد من المساعدات المالية الاستثنائية لبعض الحالات التى لا تدخل ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، لحين استيفائها شروط البرنامج، وكذلك سرعة صرف معاش تكافل وكرامة للحالات الإنسانية المستوفية للشروط.



كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لتوفير تروسيكل لحالة إنسانية من ذوى الحالات الخاصة، وأصدر توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية لحل مشكلة قرية قصر بغداد مركز كفر الزيات والمتمثلة فى ضعف مياه الشرب بالقرية عن طريق توفير مواسير بقطر 4 بوصة وبطول 48 مترًا لربط خط مياه شارع محب بشارع داير الناحية للقضاء على المشكلة نهائيًا.



كما وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بالتنسيق مع مسئولى شركة الكهرباء لإنهاء إجراءات نقل عداد الكهرباء لمخبز نصف آلى لأحد المواطنين بعد استيفاء الشروط اللازمة.



وفى ختام اللقاء وجه محافظ الغربية الجهات المعنية بحل مشاكل المواطنين بدراسة المشكلة والعمل على حلها جذريًا.



حضر اللقاء المهندس فتحى عبدالغنى، السكرتير العام المساعد، اللواء ناصر طه، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء المعنيين بحل مشاكل المواطنين.