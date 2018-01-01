وزير الطاقة الروسى: موسكو وواشنطن بإمكانهما استئناف حوار الطاقة

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما استئناف الحوار حول الطاقة، ومناقشة تطور الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية.



وأضاف نوفاك، في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "كانت لدينا آلية جيدة للتعاون مع الولايات المتحدة، ويمكن استئناف الحوار حول الطاقة الذي توقف منذ عدة سنوات، ويمكننا مناقشة تطور الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية".



وتابع: "الولايات المتحدة هي مصدّر للغاز، وهذا أحد أهم المواضيع، كيف نتفاعل في أسواق الغاز، مع مراعاة أن هذه الأسواق ما زالت محلية: هناك سوق آسيوية، وأوروبية، وأمريكية منفصلة، وكما نفعل في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، سيكون من الجيد هنا أن نتفاعل أيضا مع المصدرين الآخرين، على سبيل المثال، مع الولايات المتحدة".