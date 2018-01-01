الهند تسلم مساهمتها في موازنة "الأونروا" بقيمة 5 ملايين دولار

سلّم ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين، السفير أنيش راجان، اليوم الخميس، مساهمة بلاده التي تعهدت بها لصالح موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بقيمة 5 ملايين دولار.



وكانت الهند قد تعهدت، في مؤتمر (الأونروا) الاستثنائي على مستوى الوزراء، الذي عقد في روما في الـ15 من مارس الماضي، بزيادة مساهمتها المالية السنوية بنسبة 500%، حيث تم رفعها من 1.25 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السفير راجان أعرب عن تقديره للعمل المميز الذي تقوم به (الأونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق الأخرى، مؤكدًا دعم حكومة الهند المستمر لأنشطة الوكالة في مجال رعاية اللاجئين الفلسطينيين.

