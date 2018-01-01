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الخميس 19/يوليه/2018 - 04:03 م

غدًا.. عبدالله الرويشد يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
نرمين مقبل
dostor.org/2255631

يستعد النجم الكويتي عبدالله الرويشد لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء غد الجمعة، على المسرح الجنوبي بالأردن، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ33 لمهرجان "جرش للفنون والثقافة"، الذى يقام تحت رعاية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتستمر فعالياته حتى 28 يوليو الجاري، وطرحت إدارة المهرجان التذاكر الخاصة بالحفل، وحددت فئة واحدة للتذاكر قيمتها 20 دينارا، ما يعادل 1200 جنيه.

من المقرر أن يبدأ الحفل فى التاسعة مساءً، ويقدم خلاله "الرويشد" مجموعة من أشهر أغنياته، بجانب أغنيات ألبومه الأخير "ملك بالحب"، الذي يضم 4 أغنيات هي: "أنا الملك"، "مصير الحي"، "هزني صوتك"، و"يقولون"، من إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

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