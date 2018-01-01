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سياسي
الخميس 19/يوليه/2018 - 03:08 م

رئيس صربيا لـ"عبدالعال": السيسى صديق ونتمنى زيارته لبلجراد

صورة من الحدث
صورة من الحدث
كريمة أبو زيد
dostor.org/2255553

استقبل الرئيس الصريبى ألكسندر فوتشيتش، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب فى قصر الرئاسة فى بلجراد.

وخلال اللقاء نقل الدكتور على عبدالعال تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئيس ولشعب صربيا.

وأكد الرئيس الصريبى حرصه على استقبال الدكتور على عبدالعال تكريمًا لمصر قيادة وشعبا، وأنه يتطلع إلى زيارة الرئيس السيسى فى بلجراد فى أقرب وقت.

وخلال اللقاء استعرض الرئيس الصربى العلاقات التاريخية والسياسية المصرية الممتدة، معربًا عن أمله فى زيادة العلاقات الاقتصادية.

وقال الرئيس الصربى: مصر بلد صديق ومواقفها صادقة معنا ومحفوظة، وأنه يحب أن يزور مصر كسائح قبل أن يزورها كرئيس.

وهنأ الرئيس الصربى الرئيس عبد الفتاح السيسى على إعادة انتخابه وعلى الاستقرار الذى تحقق فى مصر، وقال إن كل خبر جيد نسمعه عن مصر نكون سعداء به ومحبة مصر فى القلب ونتمنى كل الخير لها قيادة وشعبا، كما شكر مصر على مواقفها تجاه صربيا فى المحافل الدولية.

وعلى الجانب الآخر وجه الدكتور على عبدالعال الشكر للرئيس الصربى على حُسن وحفاوة استقباله وتقديره للبرلمان الصربى وتطلعه لتنمية العلاقات البرلمانية المشتركة.

رئيس صربيا لـ"عبدالعال": السيسى صديق ونتمنى زيارته لبلجراد
رئيس صربيا لـ"عبدالعال": السيسى صديق ونتمنى زيارته لبلجراد
رئيس صربيا لـ"عبدالعال": السيسى صديق ونتمنى زيارته لبلجراد
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