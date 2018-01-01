صورة.. شخص يسكب سائل "تابوت الإسكندرية" على الأرض

بالصور.. استلام مستشفى "المنصورة العام" الجديد فى ديسمبر

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، عن استلام مبنى مستشفى المنصورة العام الجديد فى ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال تفقده المبنى الجديد لمستشفى المنصورة العام للوقوف على ما يتم ...