صورة.. شخص يسكب سائل "تابوت الإسكندرية" على الأرض
أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، عن استلام مبنى مستشفى المنصورة العام الجديد فى ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال تفقده المبنى الجديد لمستشفى المنصورة العام للوقوف على ما يتم ...
اجتمع أشرف بكر عيد، رئيس مركز ومدينة شربين، مع اللجنة الدائمة للإشراف على المراكز التكنولوجية برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، لدراسة إنشاء مركز تكنولوجي في ديوان عام رئاسة المركز، وحضر ...
كرم مركز ومدينة شربين فى محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة بالوحدة المحلية بقرية كفر الأطرش، لتفوقهم العلمى وتميزهم فى حياتهم الدراسية، وذلك بحضور صباح شحاته نائب رئيس ...