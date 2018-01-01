مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم الخميس، عند مستوى 1.354.66 بارتفاع قدره 3.75 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1.،002.46 بانخفاض قدره 1.00 نقطة عن معدل أقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 12 مليونا و136 ألفا و40 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و956 ألفا و786 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 178 صفقة.



وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 85% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.