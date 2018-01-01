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تقارير ومتابعات
الخميس 19/يوليه/2018 - 03:00 م

حقيقة العثور على "زئبق أحمر" داخل تابوت الإسكندرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
شيماء حمودة - أحمد عاشور
dostor.org/2255541

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن المياه الحمراء التي وجدت بداخل التابوت، مياه صرف صحي "نشعت" من بيارة كانت بأسفل البناء القديم وبسبب كسر في الجزء الشرقي من التابوت سربت المياة لداخل التابوت.

ونفى "وزيري"، في تصريحات صحفية، أن تكون المياه الحمراء التي كشفت "زئبق أحمر"، موضحًا أنه مجرد تفاعل لـ"مياه الصرف الصحي" مع بقايا الهياكل العظمية للممياوات، ما تسبب في تغير لونها.

يذكر أنه في صباح اليوم فتح جزء من غطاء التابوت الأثرى بقرابة الـ٥ سم، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبتواجد عدد من الخبراء الأثريين.

وقال مصدر مسئول من موقع الحدث إن فتح غطاء التابوت بمسافة الـ٥ سم للاطمئنان على زوال أي روائح تتواجد بالتابوت حتى يتمكن الأثريون والخبراء من العمل في كشف الغطاء بالكامل، علاوة على باقى الإجراءات لفحص المنطقة بالكامل، للتأكد من إذا كانت المنطقة بها أي ممتلكات أو ممرات أثرية أخرى.

حقيقة العثور على "زئبق أحمر" داخل تابوت الإسكندرية
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