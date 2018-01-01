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الخميس 19/يوليه/2018 - 02:58 م

حبس لاعب الزمالك بشير التابعي 4 أيام بتهمة "البلطجة"

بشير التابعي
بشير التابعي
حسام التمساح _ عادل عبد العال
dostor.org/2255540

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف أحمد حنفي، المحامي العام، حبس بشير التابعي، لاعب الزمالك السابق، ومدير شركة لإدارة الأندية الرياضية، وبودي جارد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة القاهرة قد حددت جلسة اليوم، للتحقيق مع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر بشير التابعي، لاتهامه بالبلطجة والتعدي على المواطنين. 

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن اللاعب، ومدير الشركة، استعانا بعدد من البودي جاردات، ومنعوا المواطنين من الدخول لنادي القطامية.

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