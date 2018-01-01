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الخميس 19/يوليه/2018 - 02:52 م

المغرب يُوقف شبكة تُزور مستندات للهجرة غير القانونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2255534

أعلنت السلطات المغربية اليوم الخميس عن اعتقال أفراد يشتبه في تشكيلهم شبكة تقوم بتزوير مستندات لمهاجرين غير قانونيين يسعون إلى الانتقال إلى أوروبا، و"ضحاياها من الشباب الحالم بالهجرة".

وقال بلاغ للمكتب المركزى للأبحاث القضائية نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أنه تمّ توقيف 14 شخصًا ينشطون فى مدن مغربية عدة وبينهم من "يمتهنون التزوير فى المستندات والوثائق الإدارية الرسمية" و"وسطاء" في عمليات هجرة سرية.

وأشار إلى ضبط أختام لسفارات أجنبية وأخرى للمملكة المغربية وجوازات سفر سليمة الشكل مغربية وأجنبية، بالإضافة إلى طوابع مزورة وأوراق إقامة في دول أجنبية ومعدات وآلات تستعمل فى التزوير.

وأضاف أن تفكيك هذه العصابة جاء إثر إيقاف شخصين كانا يسعيان للهجرة فى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وكانا يحملان أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية، وكانا على أهبة السفر إلى دولة أوروبية.

وأشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يواصل البحث لتوقيف جميع المتورطين المحتملين والمتواطئين في القضية.

وتعد الحدود الشمالية للمغرب من الممرات التى يسلكها المهاجرون غير النظاميين منذ سنوات للعبور نحو أوروبا، سواء منهم القادمون من دول إفريقيا جنوب الصحراء أو المغاربة.

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