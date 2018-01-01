البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

عاودت أسهم ومؤشرات البورصة هبوطها الحاد، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين الأجانب.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 6 مليارات جنيه، ليسجل مستوى 867 مليار جنيه، وسط هبوط واضح فى قيم وأحجام التعاملات، بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات دنيا.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 1.04% تعادل 162 نقطة، ليسجل مستوى 15416 نقطة، كما هبط المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 35. 0% تعادل 2.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 752.6 نقطة، ما أسهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 52. 0% تعادل 10.15 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 1927 نقطة.



وسجل إجمالى قيمة التعاملات مستوى 648.8 مليون جنيه، بعد تداول نحو 117.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 17.044 ألف صفقة بيع وشراء.