"الآثار": 3 أسباب تؤكد أن "التابوت" ليس للإسكندر الأكبر

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن التابوت الأثري بالإسكندرية ليست له علاقة بالإسكندر الأكبر، لعدة أسباب؛ أولها أنه لا يحمل أي نقوش، ولا يحمل اسم الدفنة، كما أن ما عثر عليه داخل التابوت من 3 هياكل عظمية لممياوات، ضعيفة وفقيرة جدًا، ولا تخص أحد الملوك ولا الأباطرة الرومانية.



ولفت "وزيري"، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم كشف ذلك بعد ما تمت إزاحة التابوت من قبل متخصصين في رفع التوابيت.



يذكر أنه في صباح اليوم فتح جزء من غطاء التابوت الأثرى بقرابة الـ5 سم، بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبتواجد عدد من الخبراء الأثريين.



وقال مصدر مسئول من موقع الحدث إن فتح غطاء التابوت بمسافة الـ5 سم للاطمئنان على زوال أي روائح تتواجد بالتابوت، حتى يتمكن الأثريون والخبراء من العمل في كشف الغطاء بالكامل، علاوة على باقى الإجراءات لفحص المنطقة بالكامل، للتأكد مما إذا كانت المنطقة بها أي ممتلكات أو ممرات أثرية أخرى.

