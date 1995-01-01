غدًا.. ماهر الشربيني يستعرض أدب كينزابورو أوي بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، الدكتور ماهر الشربيني، أستاذ الأدب الياباني بجامعة القاهرة، للحديث عن أدب وحياة الكاتب الياباني الكبير، كينزابورو أوي، وذلك غدًا الجمعة في تمام السادسة والنصف مساءً، في حلقة جديدة من برنامج ليالي "ليلة الشخصية" على شاشة النيل الثقافية.



أما عن كينزابورو أُوي فهو روائي ياباني، حاصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1994، ولد في 31 يناير 1931 وتربي في محافظة إهيمه، بجزيرة منطقة شيكوكو، وعندما حصل على جائزة نوبل أعلن توقفه عن الكتابة موضحًا أن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح صوته، وقد رشح للحصول على وسام الثقافة إلا أنه رفضه.



ويعد "أوي" أحد أبرز ممثلي جيل ما بعد الحرب في الأدب الياباني، على نحو يتضح من أسلوبه في الكتابة، ومن طروحاته وموضوعاته القصصية وغيرها.



لفت "أوي" انتباه الوسط الأدبي عام 1957م بعمل قصصي عنوانه "معطاءون هم الموتى"، وكانت روايته الأولى أقطف البرعم ودمر الذرية (1958م)، التي لقيت إعجابًا واسع النطاق، ثم نال جائزة قيمة بالنسبة لكاتب شاب على قصة له نشرت سنة 1958م أيضًا، غير أن روايته جيلنا (1959م) لم تنل نفس التقدير.



وانشغل بعد ذلك بالنشاط السياسي حيث كان ضمن اليسار الجديد، وألف في هذا السبيل عملًا بعنوان مسألة شخصية (1964م)، تناول فيه مشاكل الشبان في مرحلة ما بعد الحرب متخذًا من شخصية ابنه هيكاري، الذي ولد معاقًا، محورًا ورمزًا لإعاقة أشمل.



ومن أعمال "أوي" الأخرى الروايتان علمنا كيف نتجاوز جنوننا (1969م)، واستيقظ أيها الإنسان الجديد (1983م)، ودراسة للأساطير الإقليمية نشرت عام 1986م.



وصدرت لـ"أوي" بالإنجليزية مجموعة من المحاضرات التي ألقاها في السويد والولايات المتحدة، بعنوان: اليابان الغامضة وأنا (1995م)، منها محاضرته في استكهولم العاصمة السويدية التي عبر فيها عن شعوره بتحول اليابان إلى بلد غامض، يغترب عن تراثه وانتمائه الثقافي القاري، في محاولته لمواكبة ركب الحضارة الغربية.



يذكر أن الحلقة من تقديم خالد منصور، إعداد جيهان سيف، وإخراج فريدة موسى.