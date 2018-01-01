مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، منخفضًا 2.33 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 111 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق، وأنعام القابضة، ونماء للكيمياويات، وكيان السعودية، وجزيرة تكافل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات عناية، الإنماء طوكيو مارين، والخدمات الأرضية، والمراعي، والدريس فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و6.29%.