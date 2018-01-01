بوتين: وجهنا ضربة قاضية للإرهاب العالمي في سوريا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، أن روسيا وجهت ضربة قاضية للإرهاب العالمي في سوريا، ما سمح بإعادة بناء الدولة السورية من جديد، وإفساح المجال لعودة اللاجئين.



وقال بوتين- في كلمة خلال اجتماعه مع مندوبي وسفراء روسيا لدى المنظمات الدولية: "إن عملية أستانة ومخرجات المؤتمر الوطني السوري في سوتشي، تؤسسان لعملية سياسية حقيقية في سوريا لتحديثها بشكل شرعي"، مضيفًا: "تم إجراء انتخابات في سوريا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويجب زيادة الجهود في المنظمة الدولية لتأمين المساعدات للسوريين، حيث تعمل روسيا على ذلك بشكل مكثف مما يخفف ثقل اللجوء في أوروبا".



وأشار إلى أن سياسات روسيا قائمة على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، واحترام المؤسسات الدولية، لضمان الأمن والاستقرار لتطوير البلاد، والحفاظ على الدور الأساسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن.



وتابع: "عملنا يتطلب الحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة في هذه الأجواء، ويشاطرنا هذا الرأي شركاؤنا في المنظمات المختلفة، مثل منظمة الأمن والتعاون، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وبريكس".



وقال: "نسعى لتحقيق نموذج اقتصادي متكامل عبر تعاوننا مع الاتحاد الأوراسي ودول أخرى".. مضيفا: إن التعاون وبناء الثقة هو مفتاح الازدهار في أوروبا، وليس بناء القواعد وتهديد روسيا.

