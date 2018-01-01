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الخميس 19/يوليه/2018 - 02:45 م

"أبوسعدة" يكشف خطوات دعم قبيلة "الغفران" ضد الاضطهاد القطرى

حافظ أبو سعدة،
حافظ أبو سعدة،
أشرف لاشين
dostor.org/2255517

كشف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تحركات المنظمة لدعم قبيلة "الغفران" ضد التعسف والاضطهاد الذي تواجهه من قبل النظام القطري.

وقال أبوسعده في تصريح لـ«الدستور»، إن ما تتعرض له القبيلة من اضطهاد يخالف جميع الأعراف والقوانين الدولية، ولذلك قمنا في مارس الماضي بتقديم شكوى إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن جميع الممارسات غير الأخلاقية وغير الشرعية التي تتعرض لها "الغفران" وتعمد نظام الحمدين بسحب جنسية أبناء القبيلة.

وأشار رئيس المنظمة المصرية، إلى أنهم سيتقدمون خلال الفترة المقبلة بشكوى إلى جامعة الدول العربية ضد قطر بسبب سوء المعاملة التي يتعامل بها النظام القطري مع أبناء قبيلة "الغفران" بهدف الضغط عليهم لوقف الحملات الممنهجة ضد أبناء القبيلة.

ولفت أبوسعدة إلى أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر عقده الأربعاء المقبل لعرض مأساة قبيلة الغفران أمام الرأي العام، على أن يتم تحديد ميعاد آخر في وقت لاحق، للتجهيز للمؤتمر بشكل جيد.

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