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الخميس 19/يوليه/2018 - 02:44 م

الداعية التركى الراقص ينفى ضلوعه فى استغلال الفتيات جنسيًّا

الداعية التركى الراقص
إسراء أحمد
dostor.org/2255513

خضع الداعية التركى الشهير بـ"الداعية الراقص" والمثير للجدل، للمحاكمة اليوم فى إسطنبول، بتهمة تأسيس منظمة إجرامية، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز".

وقال عدنان أوكطار الداعية: "أنا رجل من عامة الشعب، وأعمل من أجل مصلحة البلاد وليس ضدها ولم أتورط فى أى أعمال إجرامية، أو جلب فتيات صغيرات للمنزل واستغلالهن جنسيًا".

وتابع "دخلى الشهري لا يجاوز 730 دولارًا أمريكيًا، ولم أتورط فى أى من المتهم الموجهة لى، واتصالاتي الخارجية لا تستهدف الدولة التركية، بل هي لمصلحتها".

وأضاف: "أعيش مثل عامة الشعب، والناس يشاهدونني عبر شاشة التلفاز، والأماكن التى أرتادها معروفة للجميع. لست زعيمًا لتنظيم مشبوه، وأحب أن أتعامل مع الناس الصادقين، وأعرف المجموعة التي تعاديني وهي عبارة عن 25 إلى 30 شخصًا".

وقررت المحكمة حبسه مع 115 من أتباعه على ذمة التحقيقات، بعد اعتقاله بصحبة عدد من النساء في مقر إقامته بإسطنبول، وسط اتهامات موجهة له بتشكيل عصابة إجرامية والاحتيال وانتهاكات جنسية.

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