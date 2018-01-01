سويسرا تعلن إحباط هجوم إلكترونى بالتعاون مع هولندا

أعلنت السلطات السويسرية إحباط هجوم إلكتروني بالتعاون مع نظيرتها الهولندية، بعد أن ألقت القبض على شخصين في إحدى المدن الهولندية، يشتبه قيامهما بالحصول بشكل غير شرعي واستغلال بيانات خدمات مصرفية إلكترونية لعملاء أحد البنوك السويسرية.



ونقلت إذاعة "سويسرا العالمية" عن مكتب النائب العام السويسري قوله: "إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما بالقرب من مدينة روتردام بعد مداهمة مشتركة بين الشرطة الهولندية والسويسرية وسلطات العدل بالبلدين، لعدد من البنايات".



وأوضحت السلطات السويسرية أنها شرعت في إجراءات جنائية قبل 14 شهرا، لاستهداف جماعة نشطة دوليا تستخدم رسائل إلكترونية ضارة واتصالات هاتفية للحصول على المعلومات الحساسة، وهي وسيلة يُطلق عليها "التصيد الاحتيالي" (الخداع الإلكتروني).



وأفاد مكتب النائب العام بسويسرا، بأن مكتب العدل الفيدرالي طلب ترحيل أحد المشتبه بهما.



وقال المدعي العام الاتحادي: "إن تلك العملية تظهر الكيفية التي ينبغي من خلالها التعاطي مع الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي من قبل سلطات إنفاذ القانون".



وفي مارس الماضي، قال رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية: "إن البنوك السويسرية تواجه ما يقرب من 100 هجوما يوميا على أنظمتها الإلكترونية".

