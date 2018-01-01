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الخميس 19/يوليه/2018 - 02:40 م

ورشة عمل لـ"قومي المرأة" لتدريب السيدات على ريادة الأعمال

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
محمد الشريف
dostor.org/2255507

شارك عدد من موظفى المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، في ورشة عمل لتدريب المدربين على دليل المرأة المصرية لريادة اﻷعمال والتى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وقامت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعريف بدور المركز، وقدمت شرحًا مبسطًا لدليل المرأة المصرية لريادة اﻷعمال والذى يهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال كيفية عمل مشروع وكيفية تخطى أى معوقات تواجه المرأة المصرية.

ويقدم الدليل إجابات على أسئلة تدور فى ذهن السيدات مثل طريقة اختيار المشروع سواء كان صغيرًا أو متوسطًا أو متناهى الصغر حسب تعريف البنك المركزى واحتياجاته وكيفية التغلب على أى معوقات وما هى الجهات التى تساعد السيدة فى مراحل المشروع المختلفة.

وأكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف على الدور الهام للمجلس القومى للمرأة المتمثل فى توعية السيدات بفئاتها المختلفة فى جميع المحافظات من خلال فروعة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وأن من ضمن الجهات المستهدفة للتدريب على دليل المرأة المصرية لريادة اﻷعمال وزارة التنمية المحلية، جهاز تنمية المشروعات، البنك المركزى المصرى والبنوك التجارية.

يذكر أن دليل المرأة المصرية لريادة اﻷعمال يأتى فى إطار بروتوكول تعاون بين المجلس القومى للمرأة والمركز المصري للدراسات ااقتصادية للعمل على تحقيق سياسة اقتصادية وتشريعية مستجيبة للنوع الاجتماعى فى مصر بالتعاون مع البرنامج التنموي بدولة كندا.

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