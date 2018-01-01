الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقدم المدرب الجديد للمنتخب

قدّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، المدرب الجديد لمنتخب لاروخا، لويس إنريكي، المدرب السابق لفريق برشلونة، حيث وقّع إنريكي عقدا لتدريب الماتادور الإسباني لمدة عامين.



وحل إنريكي مدربا للمنتخب الإسباني خلفا لفيرناندو هييرو، الذي قام بقيادة إسبانيا في مونديال روسيا الأخير قبل انطلاقه بـ24 ساعة، بعدما قرر الاتحاد الإسباني إقالة المدرب جولين لوبيتيجي، بعد علمه باتفاقه على تدريب ريال مدريد عقب المونديال دون أخذ رأي الاتحاد الإسباني للعبة.