"العالمى للصوفية" ينظم محاضرات دينية لمواجهة التطرف فى أوروبا

بدأ الاتحاد العالمى للطرق الصوفية خطوات جادة ومهمة خلال اليومين الماضيين، لمحاربة التطرف والإرهاب، من خلال تنظيم عدد من المحاضرات الدينية فى العاصمة الفرنسية باريس، للتحذير من خطر الجماعات السلفية والإخوانية على الشباب الأوروبى، خاصة بعد تزايد انتشار الفكر السلفى المتشدد بعدد من الدول والعواصم الأوروبية.



وأكد الدكتور علاء الدين أبو العزائم، رئيس العالم للصوفية، أن الاتحاد العالمى للطرق يحمل على عاتقه مهمة التصدى لخطر الفكر المتشدد، داخل مصر وخارجها، والاتحاد فى فرنسا يقوم بشكل دائم، بتوعية المواطنين بالأخطار والأفكار التى يحملها هؤلاء المتشددون، والتأكيد بشكل دائم على أن التصوف الإسلامى هو الحل الوحيد لمواجهة خطر هذه الجماعات.



وتابع "أبو العزائم" أن التصوف الإسلامى لاقى قبولًا كبيرًا بين الشعب الفرنسى، نظرًا للوسطية والروحانيات الكبيرة التى تتمتع بها الصوفية، حتى إن الكثيرين من اليهود وأصحاب الديانات الأخرى أسلموا على يد الصوفية فى دول أوروبا.