"مسيرة العودة" تنفى استخدام "طائر الصقر" فى حمل المتفجرات

نفت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم، ما نشره الإعلام الإسرائيلي، بشأن استخدام الحيوانات كأدوات في مسيرة العودة الكبرى.



وأعربت الهيئة، في بيان صحفي، عن اشمئزازها الشديد للادعاء الكاذب من قبل الاحتلال بنشره صورة "طائر الصقر" وهو يحمل مواد متفجرة من قطاع غزة، قائلة: "ليقولوا لنا كيف التقطوه؟، وأين انفجرت العبوة؟، ومن هم المصابون من الانفجار؟".



وأعلنت أن "سمو النضال الوطني الفلسطيني لا يسمح باستخدام الطيور أو الحيوانات بما يمس باحترام الشعب الفلسطيني للمخلوقات التي تحتاج رحمة ورعاية وليس العكس".



وشددت على أنه "لم يحدث في تاريخ الكفاح الوطني الفلسطيني أن تم استخدام الطيور أو الحيوانات في أي شكل من أشكال الكفاح الوطني".



وأكدت الهيئة مواصلة فعاليات مسيرة العودة كمسيرات شعبية بأدواتها السلمية للتعبير عن مطالب الشعب الفلسطيني العادلة في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا، وكسر الحصار الظالم على شعبنا.



وطالبت المجتمع الدولي بالتحقيق ومحاكمة الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب جرائمه ضد المتظاهرين السلميين خلال الأشهر الماضية.