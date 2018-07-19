ضبط 9925 قضية سرقة تيار كهربائى

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كل جرائم السرقة.



أسفرت عن ضبط 9925 قضية سرقة كهرباء، وتحصيل 10299 غرامة، وتنفيذ 686 حكما بالحبس، وضبط 9925 قضية متنوعة، منها 9903 سرقة تيار كهربائى، و22 مخالفة شروط التعاقد.



وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد، تم تحصيل 10299 حالة منها 10295 غرامة سرقة تيار كهربائي، و4 مخالفات شروط التعاقد.



وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى"، تم تنفيذ 686 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.