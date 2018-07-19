مقتل 11 حوثيًا فى إحباط عملية تسلل غرب اليمن

قالت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الخميس، إن "ألوية العمالقة" التي تعمل ضمن القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، أفشلت عملية تسلل لمجموعة من ميليشيات الحوثي في مديرية "التحيتا" على الساحل الغربي للبلاد.



وأضافت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية الحدث"، أن العملية أسفرت عن مقتل 11 مسلحا من الحوثيين، في مواجهات مع "ألوية العمالقة" على إثر عملية تسلل ليلية إلى مواقعها شرقي وجنوبي "التحيتا".



وأشارت إلى أن مقاتلي "لواء العمالقة" تمكنوا من تدمير مدفعين للميليشيات الحوثية، خلال قصف على إحدى نقاط تمركزهم، قرب مدينة "التحيتا" في محافظة الحديدة.



في سياق متصل، شنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا على مدينة "التحيتا"، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة عدد آخر على إثر سقوط قذيفة على أحد المنازل بالمدينة، كما سقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة أمام أحد المستشفيات، ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.



من ناحية أخرى، قُتل 7 مدنيين وأصيب آخرون في قصف للميليشيات الحوثية على القرى السكنية، في مديرية "الدريهمي" جنوبي مدينة الحديدة.