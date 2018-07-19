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تكنولوجيا
الخميس 19/يوليه/2018 - 01:31 م

"روبوت كيميائي" ذكي قد يسرّع الاختراقات الطبية

روبوت كيميائي ذكي
dostor.org/2255368

طور العلماء روبوتا كيميائيًا، يمكن أن يحدث ثورة في طريقة اكتشاف الجزيئات الجديدة، باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

ويعتمد الروبوت الكيميائي على التعلم الآلي لتسريع اكتشافات التفاعلات الكيميائية والجزيئات، ودرب الكيميائيون من جامعة جلاسكو، الروبوت الذي يتمتع بذكاء اصطناعي لاستكشاف عدد كبير من التفاعلات الكيميائية تلقائيًا بالاعتماد على خوارزميات التعلم الآلي.

ويأمل العلماء في أن تؤدي النتائج إلى انخفاض التكاليف لاكتشاف جزيئات جديدة للأدوية والمنتجات الكيميائية، بما في ذلك المواد والبوليمرات والجزيئات لتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة مثل التصوير.

وفي اختبار مع حوالي 1000 تفاعل باستخدام توليفات من 18 مادة كيميائية مختلفة، استطاع النظام الجديد استكشاف 100 تفاعل، والتنبؤ بدقة تزيد على 80% بتفاعلات وجزيئات جديدة جديرة بالدراسة في مجموعات المواد الكيميائية الأولية.

ومن خلال استكشاف هذه التفاعلات، وجد العلماء مجموعة من الجزيئات الجديدة وردود الفعل غير المعروفة من قبل، حيث أشارت النتائج إلى أن الروبوت الكيميائي وجد 4 ردود أفعال فقط خلال الاختبار، وقد لا يبدو ذلك بمثابة معدل نجاح كبير، ومع ذلك يمكن أن نرى أن الروبوت يسرع بشكل كبير عملية الاكتشاف عن طريق السماح للعلماء بالتركيز على مجموعة من ردود الفعل التي من المرجح أن تستقر، وهذا ما قد يؤدي إلى تسريع تطوير علاجات جديدة وصيغ جديدة للبطاريات ومواد قوية جدًا.

وتم تصميم هذا النظام وتطويره من قبل فريق بقيادة البروفيسور لي كرونين، رئيس قسم الكيمياء في جامعة جلاسكو.

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