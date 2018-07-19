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الخميس 19/يوليه/2018 - 01:30 م

المتهمون بخطف طفل الشروق يوقعون على قرار إحالتهم للمحاكمة

طفل الشروق
طفل الشروق
حسام التمساح _ عادل عبد العال
dostor.org/2255366

وقع المتهمون بخطف طفل الشروق منذ قليل علي قرار إحالتهم للمحاكمة الجنائية الصادر من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، برئاسة المستشار محمد سلامة بتهمة الخطف والتهديد وحيازة أسلحة وذخائر.

كانت النيابة قررت إحالة 8 متهمين بخطف طفل الشروق للمحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة خطف واحتجاز الطفل المجني عليه دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب ورود بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها، 7 سنوات، من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث، باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية، نظير إعادة الطفل المختطف.

بإجراء تحريات قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم تحديد مرتكبي الحادث، وتبين من التحريات تلقى جد الطفل المختطف تهديدا من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة، تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

وبتقنين الإجراءات والاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث).

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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