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الخميس 19/يوليه/2018 - 01:25 م

"سعفان": حالة المصرى الذى أشعل النار فى نفسه بميلانو مطمئنة

سعفان: حالة المصرى
دعاء جابر
dostor.org/2255354

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن حالة المواطن المصرى "أيمن.م.أ.ح" الذي أشعل النار في نفسه بوسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو "via zara"، منذ أيام حالته مستقرة وموجود حاليًا بالعناية الفائقة بأحد مستشفيات ميلانو.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حالة المصاب بعد أن انتشرت شائعة أن المواطن المصاب توفى متأثرًا بحروقه.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلاً عبر المستشار العمالى بميلانو عزت عمران، أكد فيه أنه انتقل على الفور للمستشفى الذي نقل إليه المواطن المصاب، والذى كان ممنوعة عنه الزيارة، وصمم على رؤيته للاطمئنان عليه، نافيًا خبر إشاعة ما تردد من وفاته، وأن الشاب حالته مستقرة، ولكن لم يتمكن المستشار العمالي من الحديث معه بناء علي تعليمات الطبيب المعالج.

يذكر أن المواطن المصرى "أيمن.م.أ.ح"، كان قد أشعل النار فى نفسه بوسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو "via zara"، وتم نقله إلي أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث "النجواردة"، وهو من مواليد 14 يونيو 1989 بمحافظة الفيوم.

ويرجع سبب حرق المواطن نفسه إلي خلاف مادي بينه ومواطن مصرى آخر من الفيوم، بالإضافة إلي صاحب محل جزارة نتج عنه أن قام الأول بتكسير زجاج المحل الأحد الماضي ثم عاد ونشب الخلاف في اليوم التالي، وحاول الأول الاعتداء علي صاحب المحل وأشعل النار بالمحل، وعندما فشل ذهب بعيدا وأشعل النار في نفسه أمام البوليس الإيطالي والمارة.

وباستفسار المستشار العمالى عن أسباب الخلاف، اتضح أن الطرفين اتفقا علي أن يسمح صاحب المحل للأول بعمل البطاقة الشخصية الإيطالية علي عنوان سكن صاحب المحل مقابل مبلغ وعند التنفيذ اختلفا.

"سعفان": حالة المصرى الذى أشعل النار فى نفسه بميلانو مطمئنة
"سعفان": حالة المصرى الذى أشعل النار فى نفسه بميلانو مطمئنة
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