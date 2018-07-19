إصابة 15 عاملًا فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 15 عاملًا من محافظة الشرقية، فى حادث اصطدام سيارة بحواجز الطريق الدائرى الإقليمي، بالقرب من قرية "البلاشون" بدائرة مركز بلبيس.



وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل كان يستقلها عدد من العمال، بحواجز الطريق الدائرى الإقليمى بالقرب من قرية "البلاشون"، ما أسفر عنه إصابة 15 من عمال اليومية بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.